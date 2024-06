Adiós a Phiippe Leroy, aventurero en el cine y en la vida

Ya tenía 30 años, y ningún empleo. Pero dio la casualidad que un amigo le presentó a Jacques Becker, gran director de cine que preparaba una película basada en un hecho real: “El boquete”, historia de amistad, esfuerzo y traición en un calabozo de la Santé. Figuras principales, Jean Keraudy (nacido Roland Barbat, era uno de los presos que en 1947 hicieron ese boquete), José Giovanni (ex criminal de la pesada, tras cumplir once años de condena se convertiría en novelista, guionista y director), Michel Constantin, Marc Michel y Philippe Leroy. Alto, flaco, de rasgos marcados, gestos secos y mirada firme y sobradora, no iba a pasar desapercibido. La película logró un millón de espectadores, y él empezó a recibir propuestas de otros directores.