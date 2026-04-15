Adria Arjona se une al elenco de la película secuela de "Superman" de James Gunn + Seguir en









La decisión se tomó luego de una serie de audiciones y pruebas de cámara en las que la intérprete, hija del cantautor Ricardo Arjona, se destacó por sobre la argentina Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten.

Arjona suma un nuevo importante rol en su carrera.

Tras una ronda de audiciones la semana pasada, Adria Arjona ha conseguido el papel de Máxima en la próxima secuela de Superman, Man of Tomorrow, de DC Studios. James Gunn dirige, produce y escribió el guion, con David Corenswet retomando su papel como el Hombre de Acero.

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La decisión se tomó luego de una serie de audiciones y pruebas de cámara en las que la intérprete, hija del cantautor Ricardo Arjona, se destacó por sobre las distintas aspirantes convocadas. Entre las finalistas se encontraban la argentina Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten. Algunos rumores también afirman que el casting en realidad es para interpretar a Wonder Woman, pero por ahora diversos medios especializados han centrado su información en Máxima.

Arjona se une a un elenco que incluye a Nicholas Hoult como Lex Luthor, Lars Eidinger como Brainiac, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. Aaron Pierre también aparece en la película.

¿Quién es Máxima en el universo de DC? Máxima es la reina guerrera del planeta Almerac. Fue presentada en Action Comics #645 en 1990, llega a la Tierra en busca de una pareja adecuada y rápidamente pone sus ojos en Superman. Creada por el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez, el personaje aparece en varios momentos de los cómics de DC como antagonista, aliada y posible interés amoroso de Superman.

En acción real, Máxima fue interpretada en las series Smallville y Supergirl por Charlotte Sullivan y Eve Torres Gracie, respectivamente. El personaje también ha aparecido en Superman: La serie animada y otras producciones animadas, aunque nunca ha aparecido en una película de acción real de DC.

Arjona viene de protagonizar la serie Andor de Star Wars junto a Diego Luna. El de Máxima es otro papel importante que Arjona ha conseguido, un logro que despertó el interés de varias actrices tras haber obtenido el papel coprotagonista en El caso Thomas Crown junto a Michael B. Jordan el año pasado. Dicha película se estrenará en 2027.