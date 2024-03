Agustín Iannone: "Dar voz a quien no la tiene, eso es la cultura"

P.: ¿Cómo determinó el jazz en todo lo que vino después?

A.I.: Todo lo que surge en ese momento luego influye en los movimientos culturales que siguen. Ahí surge el jazz y hoy hay jazz en todos los musicales y películas, La la land, Wiplash, Babilon, Lejos de morir, el jazz se reinventa, y está presente en todos los movimientos de teatro musical. Del tap se pasó al hip hop, pero el jazz fue el germen de todo. Sin el Tin Pan Alley no tendríamos “Miserables”, “Rent”, “Hamilton”. Por ejemplo Lady Gaga pasa del pop a hacer temas con Tony Benet. En el espectáculo hay piano y voces en vivo, vestuarios que aluden a la época, la puesta es austera con coreografía. Toda la gente se va sabiendo más y quiere irse a escuchar eso en Spotify.

FR__0054.jpg Agustín Iannone es uno de los protagonistas del musical que vuelve desde el viernes a Castor y Plux en San Telmo.

P.: ¿Qué puede decir de la actualidad de los musicales?

A.I.: Me gusta diferenciar entre musicales de Broadway y locales. Se está pasando de la grandilocuencia a shows más sinceros y honestos. Es un camino lógico y la gente logra empatizar. El público va al teatro a identificarse y con los grandes musicales de antes era más difícil que eso ocurriera. Se buscan temas mas reales, históricos, “Hamilton” lo cuenta desde el hip hop, con inclusión, porque el director tiene raíces latinas. Hay una transición de lo grande a lo íntimo. Y el musical en nuestro país vuelve a tener gran oferta con índices previos a la pandemia, eso genera mucho trabajo y tiene demanda de público. Hay un mercado musical argentino muy bueno y grande en el off y me encantaría que los productores se animaran a producir shows nacionales en lugar de traerlos de afuera. Hay grandes creadores que terminan en el off porque no se pueden sustentar, hay muy buenas obras como “La desgracia” o “Lo quiero ya” y la gente acompaña, el Paseo La Plaza les da espacio y lo aplaudo. En el independiente es donde surgen propuestas más lindas, el equipo pone todo de sí.

P.: ¿Qué otros proyectos tiene?

A.I.: Haremos con Gorlero un musical escrito por él “La minoica”, una adaptación del mito del laberinto y el minotauro. Esto surgió en una charla, conversamos sobre mitos de Borges y Cortazar y en tres semanas la tenía escrita. Estrenamos en junio en el Picadilly. Esta obra habla de la libertad, desde un lado más humano, y justamente en este año donde esa palabra se nombra pero para cada uno es otra cosa. El tiempo que vivimos a nivel cultura es complejo y es fundamental jugársela por seguir haciendo aunque no estén mas esas ayudas. El musical es el arte más completo porque tiene teatro, musica, baile, y el público lo recibe muy bien cuando se habla desde el corazón.