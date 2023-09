Ahora Brandoni le pidió disculpas a Darín por sus críticas a la película "Argentina,1985"

El actor Luis Brandoni le pidió disculpas a Ricardo Darín por sus críticas al film "Argentina, 1985" , y dijo que está buscando comunicarse con él, para pedírselas directamente, ya que el adjetivo de "canallada" no estaba dirigido hacia su colega.

Brandoni , quien tiene periódicas apariciones en los medios para fustigar al kirchnerismo, había cuestionado la "ausencia intolerable" del ex presidente Raúl Alfonsín en la película que aborda los juicios a las juntas militares que actuaron en el período 1976-1983.

En una visita a Radio Mitre, señaló: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”.