Ángela Torres será la artista invitada de Shakira para los shows en Vélez Sarsfield

Tras presentarse en el Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades, la artista colombiana sumó nuevas fechas en el país.

Angela se suma a dos de los shows de Shakira en Vélez.

Tras el reciente anuncio de un show de Shakira en Córdoba, ahora se confirmó que Angela Torres será la artista invitada para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre (ambos con entradas agotadas)

Además hay un show programado para el jueves 11 de diciembre del cuál aún hay entradas disponibles.

Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina con la producción de Fénix Entertainment Group. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo. Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).

