Fito Páez suma un segundo show en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Páez suma una segunda fecha en el Movistar Arena.

Fito Páez, reciente ganador de dos Latin Grammy, anunció una nueva fecha en el Movistar Arena. Será el 20 de marzo de 2026, tras agotar la fecha programada para el 19 del mismo mes.

Este nuevo tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Fito Páez en el Movistar Arena Las entradas estarán disponibles a partir de hoy martes 18 de noviembre a las 16hs a través de movistararena.com.ar.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música. En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas. El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.