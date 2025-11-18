Jason Mraz vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El artista se presentará el 27 de febrero de 2026 en el Teatro Gran Rex, en el marco de su primera gira sudamericana en una década.

El cantante y compositor estadounidense Jason Mraz, ganador de múltiples premios GRAMMY y una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, confirma su regreso a la Argentina.

El artista se presentará el 27 de febrero de 2026 en el Teatro Gran Rex, en el marco de su primera gira sudamericana en una década, con un show producido por DF Entertainment.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Jason Mraz en la Argentina Las entradas para esta cita estarán disponibles a partir del miércoles 19 de noviembre a las 12:00 horas, exclusivamente a través de Tuentrada.com y podrán comprarse con todos los medios de pago.

JASON_MARZ-ANUNCIO-1X1 Con más de veinte años de trayectoria, millones de fans en todo el mundo y éxitos que marcaron una generación —como “I’m Yours” y “I Won’t Give Up”—, Mraz traerá a Buenos Aires un setlist retrospectivo acompañado por banda completa, en un formato íntimo que promete una noche de emociones profundas y conexión directa con el público argentino.

“Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años”, expresó Mraz. “Los fans de estas regiones siempre compartieron sus corazones con una pasión única. Me honra poder volver y celebrar nuestra conexión una vez más”.

