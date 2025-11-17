Chayanne suma una fecha en Vélez: cómo y dónde conseguir las entradas







Tras agotar cincho fechas en el Movistar Arena, el musico puertorriqueño suma una nueva fecha en Buenos Aires como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour”.

Después de más de cinco años, Chayanne vuelve a encontrarse con su público argentino y lo hará a lo grande: el cantante y bailarín puertorriqueño se presentará en el estadio de Vélez Sarsfield el 13 de marzo de 2026 en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez".

Además el artista puertorriqueño se presentará el 24 y 27 de febrero y el 1, 4 y 7 de marzo de 2026 en el estadio Movistar Arena con entradas ya agotadas.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Chayanne en Vélez Las entradas se podrán conseguir a través de una preventa exclusiva para quiénes tengan Galicia Visa el 18 de noviembre a las 12hs. La venta general será el 20 de noviembre a las 12hs. Ambas instancias son a través de portal entradauno.com.

El tour Bailemos Otra Vez marca el regreso de Chayanne a los escenarios tras varios años de pausa. El artista lanzó en 2023 un nuevo álbum con el mismo nombre, que incluye canciones como Te amo y punto, Bailando bachata y Como tú y yo. Este material significó su vuelta a los estudios luego de más de ocho años sin publicar un disco de estudio.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música latina, Chayanne es reconocido por su repertorio de baladas románticas y temas bailables, así como por su presencia escénica en vivo.

