Alejandro Sanz hizo vibrar al Campo de Polo con un show emotivo y un repertorio de clásicos

El cantante español repasó sus grandes clásicos, estrenó una canción con Yami Safdie y volverá a presentarse el 7 de marzo en el marco de su gira “¿Y Ahora Qué?”.

Alejandro Sanz cantó ante un Campo Argentino de Polo colmado en la primera de sus dos noches en Buenos Aires.

Alejandro Sanz emocionó a un Campo Argentino de Polo completamente lleno en la primera de sus dos presentaciones en Buenos Aires. Durante más de dos horas recorrió grandes canciones de su carrera junto a su banda en el marco de la gira “¿Y Ahora Qué?”, y reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con el público argentino .

Con el campo colmado, cuatro pantallas LED enormes y otra colgante sobre el escenario dominaban la escena en la previa y acercaban cada gesto del artista a la multitud. Mientras en las pantallas aparecía una “kiss cam” que divertía a los fanáticos, el cielo se mostraba nublado y algunas gotas empezaban a caer sobre los miles de asistentes que esperaban el inicio del recital.

Entre el público se veían banderas argentinas, remeras y vinchas del club de fans que acompañaron cada instante del concierto, en una atmósfera de fiesta que se sostuvo durante toda la noche.

El cantante español repasó clásicos de toda su carrera durante más de dos horas de show.

Durante más de dos horas, el cantautor madrileño recorrió distintas etapas de su carrera acompañado por su banda. El repertorio combinó canciones históricas con temas de su nuevo álbum, en línea con las presentaciones recientes de la gira por la región.

Entre los primeros momentos destacados del show aparecieron temas como "Desde cuando", "Capitán Tapón", "Por bandera", "Bésame" y "A la primera persona". En medio de "Por bandera", Sanz tomó una bandera argentina que le alcanzaron desde el público y la flameó sobre el escenario, mientras cientos de fanáticos levantaban las suyas en el campo.

IMG_0371 El público coreó de principio a fin los grandes éxitos del cantautor madrileño.

La energía volvió a explotar durante "Bésame", cuando el artista bailó junto a sus coristas y provocó una ovación generalizada. Más adelante llegaron canciones como "Mi soledad y yo", "El vino de tu boca" y "Quisiera ser". En ese momento, varios fans levantaron globos rojos que pintaron de color el predio.

En medio de la emoción de la noche, el cantante se tomó un momento para agradecerle al público argentino: “Gracias Dios mío por darme la oportunidad de estar en Argentina y cantarle a esta gente, los quiero un montón”.

El momento íntimo con Yami Safdie y el estreno de una canción

Uno de los momentos más especiales del concierto llegó con la aparición de la artista argentina Yami Safdie, a quien elogió. Ambos compartieron escenario para interpretar "Cuéntame", una canción que grabaron juntos y que será lanzada oficialmente el 26 de marzo.

El momento tuvo un tono íntimo y cercano: sobre el escenario, los músicos incluso compartieron mates mientras cantaban, lo que generó un clima de complicidad.

alejandro sanz yami safdie Yami Safdie fue la invitada de la noche y compartió escenario con Sanz para presentar la canción “Cuéntame”.

Antes de continuar con el show, Sanz reflexionó: “La música está para que podamos olvidarnos de todo. Incluso los días que no son tan buenos, pero esos días existen y hay que enfrentarse y decirle 'Tranquilo mañana te pego una paliza'. Atrás de la esquina siempre habrá una canción para darte un abrazo”.

Tras esas palabras comenzó a sonar "Hoy no me siento bien", uno de los momentos más emotivos de la noche.

Un cierre a puro coro

El concierto siguió con un medley que incluyó "Regálame una silla", "Amiga Mía" y "Deja que te bese", su reconocida colaboración con Marc Anthony, que fue una de las canciones más coreadas por el público.

El show continuó con otros clásicos como "Cuando Nadie Me Ve", "El alma al aire", "Mi marciana", "No es lo mismo" y "Aquello que me diste". Durante "El alma al aire" incluso comenzó a caer una leve lluvia que acompañó el clima nostálgico del show.

alejandro sanz Con cuatro pantallas LED y un escenario imponente, el recital ofreció una puesta visual que acercó al artista al público.

El final llegó con tres de sus canciones más emblemáticas: "¿Y si fuera ella?", "Lo ves" y "Corazón partío". Este último tema fue el más esperado: se cantó con tanta fuerza que el sonido de miles de voces se volvió ensordecedor en el predio.

Tras la despedida, Sanz agradeció nuevamente al público argentino y prometió volver. Luego, la música siguió con una versión en formato DJ de "Los dos tomados de la mano", mientras cientos de mujeres bailaban abrazadas celebrando el final de una noche cargada de emoción.

Más de tres décadas de carrera y una vigencia intacta

Con más de 35 años de trayectoria, Alejandro Sanz demostró hace tiempo que no era un fenómeno pasajero del pop. A lo largo de su carrera construyó un camino propio, con una identidad musical que se mantiene intacta y una búsqueda constante que lo lleva a experimentar sin perder su esencia.

Su repertorio atraviesa generaciones y sigue encontrando nuevas audiencias. En un género donde muchas canciones tienen vida corta, el artista español logró algo poco frecuente: crear clásicos que permanecen en el tiempo.

alejandro sanz (1) Sanz regresará al Campo Argentino de Polo el 7 de marzo para su segunda y última presentación en Buenos Aires.

Esa vigencia se refleja también en la convocatoria de sus conciertos. Esta semana regresó a la Argentina con una serie de presentaciones multitudinarias que incluyen dos fechas en el Campo Argentino de Polo (6 y 7 de marzo), un show en Rosario el 4 de marzo en el autódromo de la ciudad y otro en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el 8 de marzo.

Este sábado, el cantautor volverá a presentarse en el Campo Argentino de Polo para cerrar su paso por Buenos Aires con una segunda y última función que promete repetir la comunión entre artista y público que se vivió en la primera noche.