Baja de temperatura y alerta por tormentas en 9 provincias: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

CABA tendrá una jornada nublada con máxima de 24°. Mientras, rige alerta amarilla por tormentas en nueve provincias con ráfagas, granizo y lluvias intensas.

El AMBA tendrá un sábado de baja de temperaturas y poco sol.

El fin de semana llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con temperaturas moderadas y un cielo mayormente cubierto para este sábado 7 de marzo. Según el pronóstico, las marcas térmicas se moverán entre los 20° y los 24°, mientras que la sensación térmica se mantendrá en torno a los 20° durante gran parte de la jornada.

Las condiciones estarán acompañadas por un cielo con nubes rotas y niveles elevados de humedad, que alcanzarán el 86%. Este escenario podría generar una sensación de bochorno especialmente durante la tarde.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN ), el día se perfila mayormente nublado, con registros térmicos que oscilarán entre los 20° y los 25°. En ese marco, recomiendan contar con un abrigo liviano, sobre todo para las primeras horas del día o hacia la noche.

En materia de viento, se prevé que sople desde el sector Este y que hacia la tarde se intensifique con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En cuanto al pronóstico extendido, el domingo 8 de marzo se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 23°, con cielo mayormente despejado. El lunes 9 de marzo presentará valores similares, también con una mínima de 19° y una máxima de 23° bajo condiciones de cielo claro.

image El pronóstico extendido para el AMBA.

Para el martes 10 de marzo se prevé una mínima de 20° y una máxima de 24°, manteniéndose el cielo despejado. El miércoles 11 de marzo continuará la misma tendencia, con temperaturas entre 20° y 24° y buenas condiciones meteorológicas.

Cuándo vuelve el calor extremo en pleno marzo

Por ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anticipó un regreso del calor intenso, ya que su pronóstico oficial abarca un período de hasta siete días. Sin embargo, el sitio especializado Meteored elabora proyecciones más extendidas y en ese marco anticipó un nuevo repunte de temperaturas hacia la segunda mitad del mes.

De acuerdo con ese informe, las marcas térmicas volverían a ubicarse por encima de los 30° entre el lunes 16 de marzo y el miércoles 18. Luego, el jueves 19 se registraría un nuevo descenso en las máximas.

En ese período, tanto el lunes como el miércoles el termómetro alcanzaría los 32°, mientras que el martes la máxima prevista sería de 31°. Es importante resaltar que marzo suele ser un mes de "transición", por lo que estos picos de calor son normales antes de que el frío se instale de forma definitiva.

Alertas por tormentas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 7 de marzo una alerta amarilla por tormentas que alcanza a nueve provincias del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

image Las áreas afectadas por las tormentas este sábado. SMN

De acuerdo con el parte oficial, las áreas bajo advertencia se ubican en Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan.

El SMN detalló que las tormentas podrían presentarse con caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que, en algunos sectores, podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se prevén precipitaciones intensas en lapsos breves.

En ese contexto, el organismo estimó acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual en algunas zonas.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir inconvenientes: