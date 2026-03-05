El cantante Ricky Martin agotó en pocas horas las entradas para su show del 18 de abril en el Campo Argentino de Polo y anunció una segunda fecha en Buenos Aires, que se realizará el 17 de abril.
Ricky Martin suma otra fecha en Argentina tras agotar entradas en tiempo récord: cómo comprarlas
Tras vender en pocas horas las localidades para el recital del 18 de abril, el cantante anunció una nueva presentación el 17 de abril como parte de su gira Ricky Martin Live 2026.
El recital formará parte de la gira Ricky Martin Live 2026, con la que el artista recorrerá distintos escenarios de América Latina. La demanda de entradas en la región fue alta: los shows en Montevideo, Córdoba, Rosario y la primera fecha en Buenos Aires ya se encuentran agotados.
Antes de llegar a la Argentina, el tour también pasará por Asunción el 10 de abril, donde todavía quedan algunos tickets disponibles.
Un repaso por sus grandes éxitos
En este nuevo espectáculo, el artista puertorriqueño presentará un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando hits globales del pop latino con baladas clásicas y canciones más recientes.
El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Livin’ la Vida Loca”, “The Cup of Life” y “Fuego de Noche, Nieve de Día”, además de canciones más recientes como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.
El show contará además con un importante despliegue escénico, con iluminación de última generación, visuales inmersivos, banda en vivo y un cuerpo de bailarines, en una propuesta pensada para mantener al público de pie durante todo el recital.
Entradas para la nueva fecha
Las entradas para el show del 17 de abril en el Campo Argentino de Polo se venderán exclusivamente a través de AllAccess.
La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará el viernes 6 de marzo a las 19, con la posibilidad de pagar hasta en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco. La venta general se habilitará una vez finalizada esa etapa.
Fechas de la gira en la región
7 de abril | Antel Arena | Montevideo (Uruguay) – agotado
10 de abril | Jockey Club | Asunción (Paraguay) – últimos tickets
12 de abril | Estadio Kempes | Córdoba (Argentina) – agotado
14 de abril | Autódromo | Rosario (Argentina) – agotado
17 de abril | Campo Argentino de Polo | Buenos Aires (Argentina) – nueva fecha
18 de abril | Campo Argentino de Polo | Buenos Aires (Argentina) – agotado
Con estas presentaciones, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público argentino, con un espectáculo que combina música, coreografías y un despliegue visual pensado para repasar más de tres décadas de carrera.
