Guerra en Medio Oriente: Kuwait anuncia recortes en su producción de petróleo

Se trata de la empresa estatal Kuwait Petroleum Corporation, que también declaró fuerza mayor. El estrecho de Ormuz, el foco principal de la preocupación de la industria energética.

Kuwait Petroleum Corporation anunció este sábado que recortará su producción de crudo y declaró fuerza mayor , una decisión que se suma a los ajustes previos realizados por Irak y Qatar en sus operaciones de petróleo y gas . La medida llega en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán , que ya lleva ocho días consecutivos afectando el transporte marítimo en la región.

El enfrentamiento tuvo como consecuencia la paralización de gran parte del tránsito del Estrecho de Ormuz, considerado la principal arteria energética del planeta . Por ese corredor marítimo circula aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Ante este escenario, analistas del mercado advierten que otros grandes productores del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, podrían verse obligados a recortar su producción si la interrupción se prolonga y comienzan a agotarse sus reservas disponibles.

Kuwait - vecina del conflicto - notificó formalmente la declaración de fuerza mayor en un aviso comercial, según consignó la agencia Reuters. Allí, la empresa detalló que la decisión fue adoptada luego de aplicar una reducción tanto en la producción de crudo como en la actividad de refinación a raíz del conflicto en Medio Oriente .

La compañía no detalló el volumen exacto del recorte. En febrero, Kuwait produjo alrededor de 2,6 millones de barriles diarios de petróleo crudo.

Según establece el documento, la medida tiene carácter preventivo y será revisada a medida que evolucione la situación regional. KPC señaló además que mantiene la capacidad de restablecer sus niveles habituales de producción cuando las condiciones lo permitan.

La declaración de fuerza mayor se fundamenta, según el aviso, en las amenazas explícitas de Irán contra la seguridad del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, los ataques que Teherán viene realizando contra Kuwait y la "casi total ausencia" dentro del Golfo Pérsico de barcos disponibles para transportar crudo y derivados.

La expansión económica del conflicto

KPC es uno de los principales exportadores de nafta hacia Asia y también abastece de combustible para aviación al noroeste de Europa. La nafta, además, es una materia prima clave para la industria petroquímica, por lo que cualquier interrupción en su suministro puede tener impacto en varias cadenas industriales.

Mientras tanto, el conflicto regional sigue ampliándose. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya superó las fronteras iraníes: Teherán respondió con ataques contra Israel y contra países árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses, mientras que Israel lanzó nuevos bombardeos en el Líbano luego de que la milicia Hezbolá, alineada con Irán, disparara proyectiles a través de la frontera.