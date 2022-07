Charlize Theron y Alfonso Cuarón se unen para un nuevo proyecto de Amazon

Jane se anuncia como una historia sobre la relación única de una mujer con su gemelo brillante pero problemático, que también es Philip K. Dick, el célebre novelista detrás del material fuente de Blade Runner ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, junto con títulos tan icónicos como A Scanner Darkly y The Man in the High Castle, que también han sido adaptados para la pantalla. Mientras intenta rescatar a su hermano de situaciones tanto reales como imaginarias, Jane se sumerge cada vez más en un mundo fascinante creado por él. La película sería protagonizada por Theron, y dirigida por Cuarón.