Allen ya tiene autobiografía

Jeanette Seaver, cofundadora de Arcade Publishing, dijo en un comunicado que la decisión de lanzar el libro fue un tema de libertad de expresión. “Consideramos fundamental escuchar más de un lado de una historia y, más importante, no silenciar el derecho a ser escuchado”, dijo Seaver. El sorpresivo lanzamiento del libro se adelanta más de dos semanas al cronograma inicial de Hachette para el 7 de abril. Algunos calificaron la decisión de Hachette como censura, incluido a Stephen King, según lo manifestó en Twitter

Según The New York Times, el libro contiene un nuevo fragmento en el que Allen acusa a Hachette de “cobarde”. “Hachette leyó el libro y le encantó y a pesar de que soy un paria tóxico y una amenaza social, se comprometió a mantenerse firmes si las cosas se ponían feas”, escribió. “Cuando llegó el fuego cruzado, reconsideraron su posición, concluyendo que tal vez el coraje no era su mayor virtud y que había mucho que decir sobre este acobardamiento”.