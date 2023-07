Amazon Prime Video presentó el tráiler de la temporada dos de La Rueda del Tiempo

En la segunda temporada, “amenazas nuevas y muy antiguas buscan a los jóvenes amigos de Two Rivers, ahora dispersos por el mundo. La mujer que los encontró y los guió ahora no puede ayudarlos, por lo que deben encontrar otras fuentes de fortaleza. Uno en el otro, o ellos mismos. En la Luz… o en la Oscuridad.”

La Rueda del Tiempo T2 – Tráiler oficial.mp4 Amazon Prime Video

La Rueda del Tiempo también está protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl) como Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) como Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) como Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) como Egwene al'Vere, Marcus Rutherford (Obey) como Perrin Aybara, Dónal Finn (Rogue Heroes) como Mat Cauthon y Ceara Coveney (Young Wallander) como Elayne Trakand.