Amy Winehouse cumpliría 40 años: fragilidad y talento sin igual

Tan solo dos álbumes de estudio pudo darnos en vida: "Frank" de 2003 y el celebrado "Back to Black" de 2006. Canciones como "Stronger Than Me", "Take the Box", "Rehab", "You Know I'm No Good", "Back to Black", "Tears Dry on Their Own" y "Love Is a Losing Game" se convirtieron en la banda sonora de una generación. De "jazzwoman" a "diva del soul", una transición que trajo consigo un cambio de imagen que poco a poco fue mostrando el lado más vulnerable de Amy.