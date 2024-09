Ana de Armas busca venganza en el primer tráiler de "Ballerina", película spin-off de "John Wick"

From the World of John Wick: Ballerina llega poco después de la cuarta entrega de “John Wick”, la entrega más taquillera de la serie hasta el momento, con más de 440 millones de dólares en todo el mundo. La serie ya se ha aventurado en spin-offs antes, con la miniserie precuela de Peacock “ The Continental ”, protagonizada por Mel Gibson, que se estrenará en septiembre de 2023.