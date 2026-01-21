La temporada de premios continúa su curso y en tan solo algunas horas llegará el esperado anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026. La prestigiosa entrega se llevará a cabo el 15 de marzo el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver el anuncio de las nominaciones
Con las votaciones cerradas desde el 16 de enero, resta saber qué películas logran colarse en la lista final y cuáles quedan fuera.
Los Critics' Choice Awards y los Golden Globes sirven cómo vara para medir como pueden resultar las nominaciones en los Oscar. Películas como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y Hamnet de Chloé Zhao aparecen bien posicionadas, mientras que Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se ha mantenido en carrera, pese a no haber sumado premios clave. También asoma fuerte Marty Supreme, la apuesta de A24 protagonizada por Timothée Chalamet, quien se posiciona como favorito para quedarse con el premio a Mejor Actor.
Por el lado de Argentina, Belén de Dolores Fonzi tiene chances de meterse en la terna a Mejor Película Internacional.
Con las votaciones cerradas desde el 16 de enero, lo que queda ahora es ver qué películas logran colarse en la lista final y cuáles quedan fuera.
Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones?
Mañana jueves 22 de enero la Academia dará a conocer los nominados a los premios Oscar a través de una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater en Los Ángeles a las 8:30 AM (ET). En Argentina podrá verse a partir de las 10:30 horas.
También se podrán conocer los nominados a los Oscar 2026 por medio de las redes sociales oficiales de la Academia.
Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange is the New Black y Peacemaker, y Lewis Pullman, quien formó parte de Top Gun: Maverick y Thunderbolts, estarán al frente de la transmisión para revelar los candidatos a las categorías de los premios Oscar. Además, estarán acompañados de una intérprete de lenguaje de señas.
¿Qué se sabe de la ceremonia de los Premios Oscar?
El 15 de marzo se realizará la gala que premia a lo mejor de la industria cinematográfica. El Dolby Theatre de Los Ángeles será su casa una vez más y se transmitirá por la cadena ABC. En Argentina, se podrá seguir a partir de las 21 a través de HBO Max y TNT.
Por segundo año consecutivo Conan O'Brien, el presentador de televisión y comediante estadounidense, será el anfitrión de los premios Oscar 2026.
Para la 98ª de los premios de la Academia se sumará una nueva categoría a las 24 tradicionales, que busca premiar la mejor dirección de casting.
