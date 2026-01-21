Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver el anuncio de las nominaciones

Con las votaciones cerradas desde el 16 de enero, resta saber qué películas logran colarse en la lista final y cuáles quedan fuera.

La temporada de premios continúa su curso y en tan solo algunas horas llegará el esperado anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026 . La prestigiosa entrega se llevará a cabo el 15 de marzo el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Los Critics' Choice Awards y los Golden Globes sirven cómo vara para medir como pueden resultar las nominaciones en los Oscar. Películas como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y Hamnet de Chloé Zhao aparecen bien posicionadas, mientras que Sinners , dirigida por Ryan Coogler , se ha mantenido en carrera, pese a no haber sumado premios clave. También asoma fuerte Marty Supreme , la apuesta de A24 protagonizada por Timothée Chalamet , quien se posiciona como favorito para quedarse con el premio a Mejor Actor.

Por el lado de Argentina, Belén de Dolores Fonzi tiene chances de meterse en la terna a Mejor Película Internacional.

Con las votaciones cerradas desde el 16 de enero, lo que queda ahora es ver qué películas logran colarse en la lista final y cuáles quedan fuera.

Mañana jueves 22 de enero la Academia dará a conocer los nominados a los premios Oscar a través de una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater en Los Ángeles a las 8:30 AM (ET). En Argentina podrá verse a partir de las 10:30 horas .

También se podrán conocer los nominados a los Oscar 2026 por medio de las redes sociales oficiales de la Academia.

Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange is the New Black y Peacemaker, y Lewis Pullman, quien formó parte de Top Gun: Maverick y Thunderbolts, estarán al frente de la transmisión para revelar los candidatos a las categorías de los premios Oscar. Además, estarán acompañados de una intérprete de lenguaje de señas.

Meet this year's #Oscars nominations hosts: Danielle Brooks and Lewis Pullman.



Join us on Thursday, January 22nd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 98th Oscars.

¿Qué se sabe de la ceremonia de los Premios Oscar?

El 15 de marzo se realizará la gala que premia a lo mejor de la industria cinematográfica. El Dolby Theatre de Los Ángeles será su casa una vez más y se transmitirá por la cadena ABC. En Argentina, se podrá seguir a partir de las 21 a través de HBO Max y TNT.

Por segundo año consecutivo Conan O'Brien, el presentador de televisión y comediante estadounidense, será el anfitrión de los premios Oscar 2026.

Para la 98ª de los premios de la Academia se sumará una nueva categoría a las 24 tradicionales, que busca premiar la mejor dirección de casting.