Murió Adela Gleijer, reconocida actriz de "Verano del 98", "Los Roldán" y "Sos mi vida" + Seguir en









Oriunda de Montevideo, Uruguay, desarrolló su extensa trayectoria en Buenos Aires, donde brilló en novelas, películas y obras de teatro. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentaron su partida.

Adela Gleijer.

La actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, falleció este martes a los 92 años luego de una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentaron su partida y transmitieron su pésame a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacida en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933, Gleijer inició su labor actoral en su ciudad natal. Realizó su debut escénico en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo con El centroforward murió al amanecer, experiencia en la que conoció a Juan Manuel Tenuta, compañero de vida y de camino. Con esa compañía participó, entre otras obras, en El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.

Una vez radicada en Buenos Aires, desarrolló una vasta trayectoria sobre los escenarios, que incluye títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor, Con tinta y con sangre, entre muchos otros.

También formó parte de los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes y participó en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

En televisión, su trabajo dejó una huella profunda en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.

Asimismo, en cine participó en películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música. "Su legado artístico y humano permanecerá vivo en nuestra memoria y en el afecto de quienes compartieron su camino", señalaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Temas Teatro

Películas