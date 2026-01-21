"Harry Potter y la piedra filosofal" cumple 25 años: Warner Bros. anunció cómo serán las celebraciones

Cuando la película se estrenó el 16 de noviembre de 2001, abrió la puerta al mundo mágico para los espectadores, rompiendo récords de taquilla y convirtiéndose en la película más taquillera del año.

Warner Bros. Discovery anuncia los planes para conmemorar los 25 Años de Magia desde que Harry Potter y la piedra filosofal cautivó por primera vez al público en la gran pantalla. Magos, brujas y muggles de todo el mundo podrán esperar experiencias para los fans, reestrenos, productos exclusivos y mucho más.

Cuando Harry Potter y la piedra filosofal se estrenó el 16 de noviembre de 2001, abrió la puerta al mundo mágico para los espectadores, rompiendo récords de taquilla y convirtiéndose en la película más taquillera del año. Este mágico hechizo supuso el inicio de un fenómeno de ocho películas que conjuró más de 7.700 millones de dólares a nivel global, consolidando a Harry Potter como una de las franquicias de entretenimiento más queridas de todos los tiempos.

Ahora, 25 años después, la magia es más fuerte que nunca, y Harry Potter sigue siendo uno de los iconos más perdurables de la cultura popular. Antes del esperado estreno de la serie original de HBO Harry Potter , actualmente en producción en Warner Bros. Studios Leavesden y prevista para 2027, Warner Bros. Discovery invita a los fans de todo el mundo a unirse para una celebración especial del legado perdurable del mundo mágico.

Harry Potter y la piedra filosofal regresa a la gran pantalla, la película se proyectará en salas de Norteamérica, EMEA, LATAM y APAC entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre (las fechas pueden variar según la ubicación).

Productos de edición limitada:

Un impresionante logotipo del 25.º Aniversario, inspirado en el brillo plateado de los Patronus, aparecerá en nuevas y ya existentes líneas de productos.

Los fans de todo el mundo podrán disfrutar de colecciones especiales y gamas conmemorativas de algunas de las marcas más queridas, incluyendo Spin Master, LUG, MGA, Jazzwares, Alex and Ani, Hallmark, Reyn Spooner, Pyramid, Loungefly, Timex, Crocs, Vera Bradley, y muchas más.

MinaLima celebrará el aniversario con múltiples colecciones de productos completamente nuevas, entre ellas: 25 Years of: Hogwarts Acceptance Letter y 25 Years of: Hogwarts Express.

Celebrando 25 años de LEGO Harry Potter, el Grupo LEGO ha lanzado nuevos sets temáticos de Harry Potter, diseñados cuidadosamente para rendir homenaje a algunos de los momentos, lugares y personajes más icónicos de las películas: La Edición de Coleccionista del 25.º Aniversario de La piedra filosofal es un set espectacular que evocará recuerdos del relato hechizante, e incluye una Hedwig articulada, Ajedrez Mágico en movimiento y el Baúl de Harry. Otros cuatro sets adicionales del 25.º Aniversario de Harry Potter incluyen: Ceremonia de Selección del Castillo de Hogwarts, Ala de Enfermería del Castillo de Hogwarts, Aula de Pociones Secretas y, por primera vez en piezas LEGO, ¡la Casa de Luna Lovegood! Estos cuatro sets incluyen además un Patronus coleccionable especial del 25.º Aniversario.



Los fans también podrán comprar artículos de edición limitada de la exclusiva colección del 25.º Aniversario en las tiendas oficiales Harry Potter Shop en Londres, Estados Unidos, Tokio y online. La colección incluye un precioso Osito de Celebración, un Llavero de la Piedra Filosofal y un Set de Pins Coleccionables.

image El póster de la celebración del 25.º aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Experiencias Globales

Los destinos de Harry Potter alrededor del mundo también ofrecerán a los fans momentos de sorpresa y disfrute durante todo el año…

Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter revelará su nuevo evento de verano, ¡celebrando Harry Potter y la Piedra Filosofal!

Del 7 de mayo al 7 de septiembre, los fans podrán descubrir los artefactos mágicos presentados en la primera película, desde la misteriosa Piedra Filosofal hasta la icónica Snitch Dorada. Esta exhibición especial mostrará cómo se creó cada elemento mágico para el rodaje, además de exhibir los sets reconocibles al instante, revelar datos entre bastidores y secretos ingeniosos que hicieron que la película fuera tan icónica.

Este año, Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter también permitirá a los fans regresar al lugar donde todo comenzó... muy pronto se compartirán más detalles sobre lo que podrán disfrutar.

Universal Destinations & Experiences celebrará Harry Potter con ofertas especiales por tiempo limitado en The Wizarding World of Harry Potter en los parques temáticos Universal de Orlando, Hollywood, Osaka y Pekín a lo largo del año - incluyendo la Butterbeer Season y Back to Hogwarts - así como en las experiencias itinerantes globales de Warner Bros. Discovery, entre ellas The Harry Potter Film Concert Series, Harry Potter: The Exhibition, Harry Potter: Visions of Magic y Harry Potter: A Forbidden Forest Experience.

El catálogo de Harry Potter disponible en HBO Max incluye las 8 películas originales, la trilogía de Animales Fantásticos y el retrospectivo del 20º aniversario Harry Potter: Regreso a Hogwarts en 4K UHD con Dolby Vision; así como los concursos Harry Potter: Torneo de las Casas de Hogwarts presentado por Helen Mirren y Harry Potter: Los Magos de la Repostería presentado por los hermanos James y Oliver Phelps.

Muy pronto se compartirán más novedades sobre todo lo que espera a los fans para celebrar este aniversario tan especial.