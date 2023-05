Andy Muschietti confirmó un inesperado y sorprendente cameo en The Flash

Durante una entrevista con Esquire Middle East, el director de "The Flash" , Andy Muschietti , reveló que Nicolas Cage hará un cameo en la película como Superman .

Los fanáticos de Cage saben que su amor por Superman es profundo. No solo planeó interpretar al superhéroe en el proyecto fallido de Burton, sino que incluso nombró a su hijo Kal-El, una referencia al nombre de Superman en su planeta natal, Krypton. Queda por ver cómo el Superman de Cage influye en la trama de "The Flash".

De qué trata la película The Flash

La película está ambientada en el multiverso DC, lo que explica el regreso de Michael Keaton como Batman/Bruce Wayne por primera vez desde que protagonizó "Batman" (1989) y "Batman Returns" (1992) de Tim Burton. Ben Affleck también repite su papel de Batman/Bruce Wayne de "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Justice League" de Zack Snyder. Con dos versiones de Batman y el Superman de Nicolas Cage ahora confirmadas para "The Flash", no se sabe cuántos cameos más sorprendentes del multiverso estarán esperando que los fanáticos los descubran en la película.

Después de lanzar la franquicia de películas de Batman para Warner Bros, Tim Burton centró su atención en Superman en 1998 con el desarrollo de "Superman Lives". La película fue escrita por Kevin Smith y se centró en la lucha de Superman contra Doomsday.

Superman Lives

"Era más un Superman de los 80 con el pelo largo negro samurái", dijo Cage recientemente a Variety sobre su intento fallido de Superman. "Pensé que iba a ser un Superman muy diferente, una especie de emo, pero nunca llegamos allí".

Durante la misma entrevista, Cage dijo: "No necesito estar en el UCM, soy Nic Cage". Puede que no necesite el Universo Cinematográfico de Marvel, pero Cage finalmente ha cerrado el círculo de su espera de 25 años para unirse al Universo DC.

“The Flash” se estrena en los cines el 15 de junio de la mano de Warner Bros.