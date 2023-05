Wanda Nara a full: la amante de Icardi, video filtrado y microbikini en las redes

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCseltJTuNP6%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMNp5ZApeT2ufrZASS159gDhicuh5ZCvYgQO54tNktjGowI4NB8ZAXq0cZA6Kj0lyEdmyNlrjJmZCZAun9wRmS2o4jKQlhE4eEzeIHpZCYP8IRCEdmZBBYti1Xm6pwgj4l2tV6WmuFeYpU3HndX7jVdCKPUeSDmE7kwZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Habló la supuesta amante de Icardi

Luego de confirmarse esa separación, quien habló fue Cande Lecce, la supuesta amante de Icardi.

“Fueron muy difíciles los primeros días y hoy recibí una llamada de un número súper raro y es lo único que voy a decir. Me llamaron del exterior y no le alcancé a atender, creo que era Mauro Icardi o alguien que estaba con él”, comenzó diciendo Lecce en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Metro Live" de Radio Mitre.

Y continuó: “Creo que en algún momento vamos a tener alguna conversación, de lo legal ya veremos dónde se tenga que ver, pero internamente de lo que pasó tendremos que hablar. No tenía característica turca el teléfono, pero estoy segura que me llamó él, porque nadie tiene mi teléfono. Dejé todo ahí, no intenté comunicarme a ese número”, detalló la promotora.

cande lecce.jpg

Sobre su reacción al ver la llamada, aseguró: “No me dio miedo que me llame, ya lo pasé eso, fue como extraño que me llamen del exterior. No sé si estará Wanda detrás de ese llamado, porque pensé que ella no estaba al tanto de nada, y de repente tira la piedra y esconde la mano. Sus actitudes no van mucho conmigo, hay ciertas cositas que no estoy de acuerdo, si tenés algo concreto andá por eso”, comentó tajante Candela sobre la actitud de Wanda.

"Yo creo que lo que pasó conmigo e Icardi, a Wanda le vino como anillo al dedo para separarse, y me hago cargo de lo que digo. Le vino como anillo al dedo por las situaciones que está viviendo ella, necesitaba un escándalo como este para dejarlo a Mauro”, se sinceró la joven de Olavarría al respecto.

Y finalizó la nota: “Eso estaba roto hace tiempo, desde antes del verano, por eso yo estoy tranquila”, analizó sin reparo Cande Lecce sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, en alusión a que los conflictos entre ambos venían desde antes de su affaire con el futbolista.