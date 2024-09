Angelina Jolie habló sobre "María" y contó que había dejado de cantar porque una expareja criticó su voz

“No canto”, dijo. “Había alguien en mi vida que no era amable conmigo en lo que respecta al canto. Era una relación que mantenía. Así que asumí que realmente no podía cantar. Había ido a la escuela de teatro, así que fue extraño que eso me afectara. Simplemente me adapté a la opinión de esta persona. Así que tuve que superar muchas cosas para empezar a cantar”.