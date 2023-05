Antes de Iron Man, Robert Downey Jr. estuvo muy cerca de ser otro personaje de Marvel

Favreau continuó: “Una vez que fue él, fue cuando mi vida se volvió mucho más fácil porque él entendió. Entendió la voz del personaje. Y luego, uno por uno, las personas simplemente se sumaron porque ahora se convirtió en algo interesante”.

Feige señaló que el "tono que tú y Robert descubrieron en esa película, diría que se convirtió en la plantilla en cierto modo para gran parte de lo que se convirtió en el UCM".

“Recuerdo que en películas posteriores, hablaremos de ellas en el 15 aniversario de esas, hubo días oscuros. Y yo le diría a Robert: 'No estaríamos en este lío si no fuera por ti'. Es decir, no tendríamos un estudio si no fuera por él”, agregó Feige.

Robert Downey Jr. dentro del Universo de Marvel

Downey protagonizó por primera vez a Iron Man (también conocido como Tony Stark) en la película titular de 2008, y repitió el papel en otras nueve entradas de MCU, incluidas dos secuelas directas de Iron Man (lanzadas en 2010 y 2013, respectivamente). Retiró el arco de Stark en 2018, con su última aparición en Avengers: Endgame.