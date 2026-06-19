La esposa de Lionel Messi cortó lazos de manera definitiva con Nico Occhiato y Flor Peña en Instagram. Los detalles de una jornada que terminó en renuncia.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Luzu y a Occhiato tras la fake news de la muerte de su suegro

La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos: en las últimas horas se conoció que Antonela Roccuzzo reaccionó con firmeza luego de la difusión de la información errónea y decidió dejar de seguir en Instagram a la cuenta oficial de Nicolás Occhiato .

La esposa de Lionel Messi habría tomado la determinación después de que la actriz confirmara al aire la falsa versión sobre el fallecimiento de su suegro, una noticia que rápidamente generó preocupación entre miles de seguidores del capitán de la Selección Argentina .

Antonela dejó de seguir a la cuenta oficial de Instagram del empresario dueño del canal de streaming Luzu TV . El gesto fue advertido rápidamente por usuarios de las redes sociales , quienes interpretaron la decisión como una muestra de enojo por la difusión de la fake news que involucró a la familia Messi .

La controversia se originó cuando Florencia Peña aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido. Sin embargo, la información resultó ser completamente falsa y fue desmentida poco después, generando una fuerte repercusión tanto en el mundo del espectáculo como en las redes sociales.

En medio del escándalo, la propia conductora reconoció su error públicamente y anunció su salida de Luzu. "Soy parte del error", expresó al referirse a lo ocurrido, asumiendo su responsabilidad por haber replicado una información que no había sido confirmada.

Mientras tanto, la reacción de Antonela Roccuzzo se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes. Para muchos usuarios, dejar de seguir Occhiato fue una señal clara del malestar que generó en el entorno más cercano de Lionel Messi la difusión de una noticia tan sensible y falsa.

Nico Occhiato habló sobre la polémica por la fake news de Flor Peña

El conductor, director y dueño de Luzu TV apuntó con quiénes “apuntaron con el dedo“ y difundieron noticias falsas sobre su canal de streaming.

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Nicolás Occhiato se refirió a la polémica con respecto a Flor Peña sobre la difusión de la noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi y manifestó que, a pesar de las críticas, "hubo más divulgación de fake news" por parte de los medios tradicionales. Además, aseguró que "no se bajaron las marcas" que lo patrocinan.

"Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que uno tiene que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera", comenzó sobre la polémica.

"Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien", aseguró.

Occhiato tomó la decisión de desvincular a Florencia Peña y a los productores del programa tras el escándalo generado.

Además, abordó la fake news de que al menos seis marcas dejaron de trabajar con ellos tras la polémica: "Y para todos los que se ponían contentos de que 'es el final de Luzu', no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira".