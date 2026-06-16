Anya Taylor-Joy se une al elenco de la película "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum"

La película de New Line y Warner Bros. está dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum, junto a Ian McKellen (como Gandalf), Elijah Wood (Frodo) y Lee Pace (el rey Thranduil).

Anya Taylor-Joy es la última estrella en unirse al reparto de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum .

La película de New Line y Warner Bros. está dirigida y protagonizada por Andy Serkis , quien regresa para interpretar a Gollum, junto a Ian McKellen (como Gandalf), Elijah Wood (Frodo) y Lee Pace (el rey Thranduil).

Taylor-Joy se une a un elenco estelar de nuevos miembros , entre los que se incluyen Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider/Aragorn) y Leo Woodall (Halvard). La ganadora del Globo de Oro y nominada al Emmy interpretará a Seren, una elfa Sindar del Reino del Bosque, descrita como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

Este fichaje supone el tercer papel de Taylor-Joy en una de las franquicias más importantes de Warner Bros., tras Furiosa (la precuela de Mad Max: Furia en la carretera ) y las películas de Dune . El final de la aclamada trilogía de Denis Villeneuve , Dune: Parte 3 , se estrenará el 18 de diciembre. Próximamente, Taylor-Joy aparecerá en Lucky de Apple TV+, serie de la que también es productora ejecutiva.

El éxito de las películas de El Señor de los Anillos

Durante más de dos décadas, las seis películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit recaudaron casi 6 mil millones de dólares en todo el mundo. “La Caza de Gollum” busca continuar ese legado cinematográfico. La película narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la película en los años previos a la primera entrega de la trilogía, La Comunidad del Anillo.

La película reúne al equipo creativo ganador del Oscar, con Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens y Zane Weiner como productores. Ken Kamins, Serkis y Jonathan Cavendish de The Imaginarium son los productores ejecutivos. A los guionistas de la trilogía original, Walsh y Boyens, se unen Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar el material original de JRR Tolkien.

La próxima película de la saga fantástica, El Señor de los Anillos: La Sombra del Pasado, será escrita por Philippa Boyens, Stephen Colbert y Peter McGee. Este proyecto es producido por WingNut Films en asociación con Spartina Industries.

Warner Bros. estrenará mundialmente El Señor de los Anillos: La caza de Gollum el 17 de diciembre de 2027.