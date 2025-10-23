Apareció Lourdes de Bandana: "Me acabo de levantar"







La cantante subió un video en su cuenta de Instagram luego de que su madre denunciara que desde el 4 de octubre no tiene contacto con su hija.

Lourdes reapareció en sus redes sociales.

En una mañana agitada y confusa, la madre de Lourdes Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció que no se comunicaba con la cantante desde el pasado 4 de octubre.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

La cantante se mostró visiblemente enojada por la “falsa” denuncia: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

LOURDES INSTAGRAM La denuncia de la madre de Lourdes Fernández La mamá de Lourdes, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llamó la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero. A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram.

