A los 58 años, falleció Tony Ocasio, compañero de Chayanne en Los Chicos

El cantante expresó su dolor en Nochebuena tras la muerte de su amigo y exintegrante de la histórica banda infantil puertorriqueña.

El amigo de Chayanne , Tony Ocasio , con quien integró la agrupación infantil Los Chicos, falleció este martes. El artista puertorriqueño despidió al cantante en Nochebuena con un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado por imágenes de su infancia compartida en la música.

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, escribió el artista. El posteo fue acompañado por fotografías en las que aparece junto a Ocasio y otros integrantes de aquella recordada boy band .

El fallecimiento fue informado durante la mañana del 24 de diciembre por Iraida Ocasio , hermana del cantante, quien explicó que la muerte se produjo la noche anterior, el martes 23 . “Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos. Gracias por lo que fuiste y por lo que dejaste en esta tierra. Vuela alto, hermano”, escribió al despedir al artista, que tenía 58 años .

Los Chicos , también conocidos como Los Chicos de Puerto Rico , surgieron a comienzos de la década del 80 con el objetivo de competir con el fenómeno de Menudo . En octubre de 1983 , tres de sus miembros originales — Rey , Migue y Chayanne — abandonaron el grupo al denunciar malas condiciones laborales .

Tras esas salidas, la banda continuó con Héctor Antonio “Tony” Ocasio como único integrante original, junto a Tico Santana , Alejandro “Casito” Farinacci Fontecha y Alejandro Rodríguez . Sin embargo, esta etapa no logró el mismo impacto en el público y el proyecto terminó disolviéndose.

Con canciones como Mamma Mía, Será porque te amo y Frente al mar, Los Chicos dejaron una marca en una generación. En redes sociales, muchos seguidores eligieron despedir a Ocasio con Ave María, tema que, según recuerdan, “mostró realmente lo que valía Tony Ocasio”, quien destacó por su voz y su carisma en el escenario.

Aunque nunca alcanzaron el nivel de fama de Menudo, la banda realizó giras por Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y la prensa suele destacar que sus integrantes no estuvieron envueltos en escándalos ni controversias. La muerte de Ocasio también reavivó el recuerdo de José Miguel “Migue” Santa, otro miembro original del grupo, fallecido en 2019 por problemas cardíacos.

En 1990, Tony Ocasio dio un giro inesperado a su vida al ingresar al Ejército de los Estados Unidos, donde fue enviado a Irak y participó de la Operación Tormenta del Desierto.

Años más tarde, en agosto de 2012, tres exintegrantes de Los Chicos publicaron el libro Los Chicos, mil recuerdos, coescrito por Ocasio, en el que relataron su paso por la banda, el rápido ascenso a la fama y la posterior caída, marcada —según denunciaron— por una deficiente gestión empresarial.