La madre de Lourdes de Bandana denunció que está desaparecida hace 19 días

La mamá de la exintegrante de Bandana denunció que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre. La causa quedó en manos de la Comisaría Vecinal 14B.

La exintegrante de Bandanas, Lourdes Fernández está desaparecida desde el 4 de octubre, según denunció su madre ante el Ministerio Público Fiscal. La mujer, aseguró que no tiene contacto con su hija desde principios de mes y que desconoce completamente su paradero.

La presentación fue realizada de forma formal y recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado la noche del miércoles 22 de octubre por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En ese mensaje, la madre de la cantante manifestó su preocupación y solicitó la intervención de las autoridades.

En el escrito, la madre también mencionó a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, quien había sido denunciado en 2022 por violencia de género. La mención de su nombre derivó en la intervención de la policía en el domicilio que la cantante solía habitar.

El personal policial se trasladó al domicilio indicado en la denuncia. Al llegar, fueron atendidos por García Gómez, quien informó que Lourdes Fernández ya no vivía en la vivienda y que actualmente no mantenían ninguna relación sentimental. Ante la negativa de permitir la revisión de la casa sin orden judicial, las autoridades dispusieron implantar una consigna policial en el lugar para continuar con la vigilancia.

A pesar de la denuncia, el perfil de Lourdes continúa activo en redes sociales A pesar de la denuncia por desaparición, Lourdes Fernández sigue activa en sus redes sociales, lo que genera un contraste con la preocupación de su madre. Hace unas horas, compartió una publicación promocionando el show que marcará el regreso de Bandana el próximo 23 de noviembre.

