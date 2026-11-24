El error invisible en WhatsApp Web que deja tus chats expuestos a estafas y robo de datos + Agregar ámbito en









Especialistas advierten que una práctica cotidiana en la computadora mantiene la cuenta activa en segundo plano y habilita el acceso a conversaciones, archivos y contactos.

La versión de escritorio requiere cierres manuales y configuraciones específicas para evitar intrusos.

Millones de personas alrededor del mundo aprovechan la comodidad de utilizar WhatsApp desde su opción web, pero un descuido habitual al terminar puede abrir la puerta a maniobras delictiva. La Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen (Nctau), perteneciente al Centro Indio de Coordinación contra el Cibercrimen (I4C), alertó sobre los riesgos de mantener sesiones activas sin control.

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El organismo invitó a los usuarios a extremar los cuidados de seguridad digital y evitar el intercambio de información sensible a través del navegador. La advertencia apunta tanto al uso en equipos públicos como en oficinas y computadoras personales donde la cuenta queda vinculada de forma permanente.

Por qué cerrar la ventana del navegador no alcanza para desconectarse La principal vulnerabilidad surge cuando los usuarios asumen que alcanza con cerrar la pestaña o la ventana del programa para cortar la conexión. Según explicaron los voceros de la Nctau, la sesión sigue funcionando en segundo plano y permite que terceros ingresen a la cuenta sin dejar rastros inmediatos ni alertar al titular.

Por ese motivo, las autoridades remarcan la necesidad de finalizar la sesión de manera manual tras cada uso, incluso en computadoras propias, bajo la consigna de proteger la identidad digital. El peligro se multiplica en oficinas, sistemas compartidos o trabajos de alto riesgo donde circulan documentos gubernamentales, financieros o confidenciales.

A este escenario se suma la amenaza técnica del software pirata o crackeado instalado en la computadora. El I4C advierte que los programas descargados desde fuentes no confiables suelen contener malware capaz de sustraer las cookies o tokens de sesión del navegador sin que el atacante necesite contacto físico con el equipo.

Suplantación de identidad y fraudes: qué hacen los delincuentes con una cuenta abierta Una vez que logran acceder a una sesión activa, los ciberdelincuentes obtienen control total sobre las comunicaciones privadas y pueden desplegar distintas maniobras: Estafas y phishing con contactos reales : Utilizan la agenda de la víctima para engañar a familiares, amigos o compañeros de trabajo mediante técnicas de ingeniería social, aprovechando la confianza que genera el remitente legítimo

: Utilizan la agenda de la víctima para engañar a familiares, amigos o compañeros de trabajo mediante técnicas de ingeniería social, aprovechando la confianza que genera el remitente legítimo Exposición de grupos y documentos : Además de los chats individuales, quedan al descubierto las conversaciones grupales, donde suele compartirse información laboral o vecinal delicada, y los archivos descargados automáticamente en la computadora

: Además de los chats individuales, quedan al descubierto las conversaciones grupales, donde suele compartirse información laboral o vecinal delicada, y los archivos descargados automáticamente en la computadora Clonación mediante códigos QR falsos (QRLjacking): Los atacantes crean sitios web que imitan la interfaz oficial. Si el usuario escanea el código en una página apócrifa, vincula su cuenta directamente al navegador del estafador Las cuatro herramientas clave para blindar tu cuenta desde el celular y la PC Para prevenir accesos no autorizados, los especialistas recomiendan evitar computadoras públicas, usar el modo incógnito en caso de emergencia, mantener los programas actualizados y denunciar cualquier envío de mensajes sospechosos. Además, la plataforma ofrece funciones nativas que permiten reforzar la protección: Bloqueo de pantalla con contraseña : Se configura desde el navegador en WhatsApp Web y bloquea la vista de los chats tras unos minutos de inactividad, impidiendo que alguien cercano lea la pantalla, aunque la pestaña siga abierta

: Se configura desde el navegador en WhatsApp Web y bloquea la vista de los chats tras unos minutos de inactividad, impidiendo que alguien cercano lea la pantalla, aunque la pestaña siga abierta Auditoría de dispositivos vinculados : Desde el teléfono móvil, en Ajustes > Dispositivos vinculados, se puede revisar el historial de conexiones, verificar la ubicación aproximada de cada navegador y cerrar sesiones a distancia con un toque

: Desde el teléfono móvil, en Ajustes > Dispositivos vinculados, se puede revisar el historial de conexiones, verificar la ubicación aproximada de cada navegador y cerrar sesiones a distancia con un toque Verificación de la dirección web : Antes de escanear cualquier código QR desde el celular, resulta indispensable comprobar que la URL del navegador sea exactamente web.whatsapp.com para esquivar sitios clonados

: Antes de escanear cualquier código QR desde el celular, resulta indispensable comprobar que la URL del navegador sea exactamente web.whatsapp.com para esquivar sitios clonados Verificación en dos pasos y correo de respaldo: Activar un PIN de seis dígitos junto con un mail de recuperación impide que terceros registren el número en otro teléfono o bloqueen el acceso del dueño original

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