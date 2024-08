Apple ya trabaja en una secuela de "Wolf" con George Clooney y Brad Pitt

Apple confirmó el cambio de fecha de estreno, pero según informa el portal Deadline no supone un cambio en su estrategia híbrida de estreno en servicio de streaming precedido de un amplio estreno en salas como se hizo con K illers of the Flower Moon y . Apple se ceñirá al estreno en salas de su otra película protagonizada por Pitt, el drama de Fórmula Uno F1 , dirigido por Joseph Kosinski y producido por Jerry Bruckheimer.

Apple tomará decisiones en función del mercado; su reciente estreno, Fly Me to the Moon, no tuvo un buen desempeño en los cines a pesar de tener a Scarlett Johansson y Channing Tatum en los papeles protagonistas. Esa película fue estrenada por Sony, que también se encarga de la distribución en Wolfs.