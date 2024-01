Arnold Schwarzenegger hizo bromas sexuales sobre su detención en Alemania

Arnold Schwarzenegger logró transformar su reciente detención en Munich a su favor en el Stanglwirt Resort, que fue testigo de una subasta benéfica en donde el actor no solo fue el anfitrión, sino también el protagonista de bromas subidas de tono.

“ ¿Pueden creer que de repente estaba esposado? ¡Estaba esposado! No por el reloj ni por la aduana, pero anoche pasé una noche caliente con mi novia Heather”, bromeó, refiriéndose a su pareja, la fisioterapeuta Heather Milligan, de 49 años.

“Es increíble. Pero, en serio, la mujer de la aduana me dijo ‘Si no te comportas, te pondré las esposas’. Y le dije: ‘Está bien, es un gran trato, ¡porque normalmente pago 500 dólares por eso!’”. El actor demostró que pudo convertir su incómoda situación en una oportunidad para entretener.

Sin dejar la comedia de lado, Schwarzenegger narró un episodio que tuvo lugar entre cuatro paredes en Munich. “Esta fue una experiencia salvaje, se los aseguro. Porque, ahí vas, intentas traer este gran reloj... este reloj tan especial. Lo encuentran en el equipaje, entonces el tipo está buscando un segundo reloj.”

“No pudo encontrarlo. Porque yo lo estaba escondiendo. Pero no puedo decirles dónde porque no puedo sentarme hoy”, reveló el actor de Terminator ante el estallido de carcajadas del público, evidenciando su habilidad para hacer reír al público y que su talento no se limita al cine de acción.

Cuánto recaudó el reloj de la polémica de Arnold Schwarzenegger en la gala benéfica

La recaudación de fondos tuvo lugar en Austria, país natal de Schwarzenegger. Según TMZ, más de 350 personas asistieron a la subasta benéfica, que fueron deleitadas con un discurso de unos ocho minutos en total por parte del protagonista de Kindergarten Cop, que se lució como si se tratara de un verdadero humorista.

El reloj suizo, que inicialmente no había sido declarado y cuyo valor estimado rondaba los 21.739 dólares según el diario alemán Bild, culminó su subasta alcanzando los 270.000 euros, equivalente a unos 293.000 dólares. Se especula que la atención mediática y publicidad generada a raíz de la detención de Schwarzenegger pudo haber influido en el incremento sustancial de su valor estimado inicial.

La noche fue un éxito rotundo, con una recaudación total de alrededor de 1,4 millones de dólares, una cifra récord destinada íntegramente a la organización benéfica del actor.