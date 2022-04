Jim Carrey reveló que esta pensando seriamente en retirarse de la actuación: "ya he hecho suficiente"

En la entrevista se le comentó a Carrey sobre los comentarios recientes hechos por Dolly Parton en los que la superestrella del country dijo que le gustaría que Carrey interpretara a su ex compañero musical Porter Waggoner en una película biográfica de Parton.

La noticia tomó a Carrey por sorpresa. “Bueno, eso es algo maravilloso”, dijo, “pero me retiro”. Cuando se le preguntó si hablaba en serio, Carrey dijo: "Estoy hablando bastante en serio, sí". Dijo que podría cambiar de opinión acerca de retirarse "si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero estoy tomando un descanso."

Carrey, que dedica gran parte de su tiempo a pintar y hacer arte, dijo: "Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que esto es algo que nunca podrías escuchar a otra celebridad decir mientras exista el tiempo, 'tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente'".

El actor, de 60 años, también reveló que vendería su obra de arte como NFT (en referencia al activo criptográfico token no fungible), en un lugar especial llamado Magic Hour, y su lanzamiento está programado para este mes abril.

Carrey inició su carrera a la corta edad de 15 años. Con el apoyo de su padre, decidió dar pequeñas funciones en un cabaret de Toronto imitando a Elvis Presley, James Stewart y Jerry Lewis. En 1979, cuando tenía 17, comenzó a hacer stand-up en el club Toronto Yuk Yuk, en donde consiguió un poco más de público. Fue hasta 1994, que el actor consiguió su primer rol protagónico en Ace Ventura, y aunque la cinta obtuvo críticas negativas de los especialistas, esta fue bien recibida por el público.