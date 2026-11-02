Conmoción por Michael Mann: el director de "Heat" fue hospitalizado tras dispararse accidentalmente

El accidente ocurrió mientras Mann, quien ha dirigido 14 películas en su carrera, se encontraba en un campo de tiro en Los Ángeles.

El director Michael Mann , nominado al Oscar, fue hospitalizado el sábado (31 de octubre) tras dispararse accidentalmente en la pierna.

El accidente ocurrió mientras Mann, quien ha dirigido 14 largometrajes, entre ellos el thriller policíaco Heat de 1995 y la película biográfica de Muhammad Ali , Ali , de 2001, se encontraba en un campo de tiro en Los Ángeles.

Un representante del cineasta declaró al portal The Hollywood Reporter: “El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann . Fue atendido y dado de alta”.

Según TMZ, que fue el primer medio en informar del accidente, el director estaba intentando sujetar el arma a su cuerpo cuando esta se disparó inesperadamente. Mann, de 83 años, es, según la publicación, un tirador deportivo experimentado con décadas de trayectoria.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el incidente tuvo lugar a las 4 de la tarde del sábado y declaró a The Hollywood Reporter : “La investigación de las unidades que respondieron determinó que el disparo fue accidental. El sujeto fue trasladado a un hospital local en condición estable”.

Michael Mann y la secuela de Heat

Mann está trabajando actualmente en la secuela de Heat, su aclamada película de crimen de 1995 protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro, Ashley Judd, Jon Voight y Val Kilmer. En septiembre de 2025, comentó que esperaba comenzar el rodaje este año, pero se cree que la secuela, basada en su propia novela de 2022, aún se encuentra en la fase de preproducción.

Leonardo DiCaprio y Adam Driver llevan tiempo vinculados al proyecto, y a principios de este año Christian Bale se unió al reparto, seguido por la incorporación del actor Stephen Graham.

Mann dio algunas pistas sobre la secuela durante una clase magistral en 2025 , y comentó: “Los personajes de Heat están muy vivos para mí. Se me ocurrió una idea, basada en la relación entre dos adversarios letales, Hannah de Pacino y McCauley de De Niro, sobre cómo abordar tanto el antes como el después de los eventos de Heat”.