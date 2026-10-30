La sentida despedida de Ian McKellen a Patrick Stewart: "Un hombre admirable y amado" + Agregar ámbito en









McKellen, quién interpretó a Magneto junto al Profesor X de Stewart en las películas de "X-Men", compartió un extenso mensaje dedicado al actor.

Stewart y McKellen forjaron una entrañable amistad.

El mundo del espectáculo sigue lamentando la muerte de Sir Patrick Stewart a sus 86 años y uno de sus amigos y colega más reconocidos, Sir Ian McKellen, le rindió un sentido homenaje a través de sus redes.

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El representante de Stewart reveló que el actor murió tras un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

McKellen, quién interpretó a Magneto junto al Profesor X de Stewart en las películas de X-Men, compartió un extenso mensaje dedicado al actor que definió como "un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar".

El sentido mensaje de Ian McKellen dedicado a Patrick Stewart "Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra al que amó hasta el final», comenzó en Instagram . «Se notaba en su acento y en la franqueza con la que decía lo que pensaba y sentía. Los habitantes de Yorkshire no toleran las medias verdades ni evitan los temas importantes. Era una persona muy transparente, lo que lo convertía en un hombre digno de confianza, admirable y, en mi caso, amado".

"Nos conocimos hace medio siglo, cuando éramos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company, pero no participábamos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo vívido es de unos años después, cuando lo encontré en la calle en el centro de Londres y me habló de una oferta para interpretar un papel principal en Star Trek. 'Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?'. Pues bien, asumió el riesgo, y menos mal que lo hizo, no solo para sus fieles seguidores de Star Trek, sino también para el público del cine y el teatro, que se maravilló de cómo utilizó su fama internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (X-Men, por supuesto) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway".

McKellen continuó: "Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca olvidó sus orígenes: y el mayor logro del actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire". View this post on Instagram “Aún está por verse su actuación de despedida en Avengers: Doomsday”, añadió McKellen después de que él y Stewart retomaran recientemente sus papeles de la franquicia X-Men en la próxima película del MCU, que se estrena el 17 de diciembre en los cines. El representante de Stewart anunció que el actor, nominado tres veces al Globo de Oro, falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, acompañado de su esposa, Sunny Ozell.

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