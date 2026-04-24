EEUU planteó que reabrir el estrecho de Ormuz "es una lucha" más europea que propia + Seguir en









El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que espera una mayor cooperación de Europa debido a que los problemas en el suministro energético afectan mucho más a sus aliados que a Washington.

La tensión con sus aliados crece mientras Washington mantiene el control militar en la zona y traslada el costo político del conflicto hacia Europa. AP

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, volvió a remarcar la postura del gobierno de Donald Trump respecto a Europa, y tomó distancia. El funcionario advirtió que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen la guerra contra Irán y resaltó que la apertura del estrecho de Ormuz es un tema de mayor interés para sus aliados que para la Casa Blanca.

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"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Desde el inicio del conflicto con Irán el pasado 28 de febrero, los líderes europeos -incluso los cercanos a Trump- han tomado distancia de EEUU sobre la guerra. Por eso, y salteando que Washington inició las agresiones que terminaron con Ormuz cerrado, Heghseth remarcó que "esta no debería ser una lucha exclusiva de EEUU" ya que los norteamericanos disponen de "abundantes reservas propias".

"Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de aprovecharse de los demás ha llegado a su fin. (...) EEUU y el mundo libre merecen socios que sean capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola dirección, sino de doble sentido", agregó.

Europa traza su propia estrategia para reabrir Ormuz La semana pasada , unos 50 países con Francia y Reino Unido a la cabeza, se reunieron para llevar a cabo una operación "estrictamente defensiva", para tratar de volver a normalizar el tránsito en el pasaje estratégico de Ormuz y así bajar los altísimos precios del petróleo.

En ese contexto y nuevamente en un tono de crítica a Europa, Hegseth se mostró abierto a ser sede de "un esfuerzo serio por parte de Europa para tomar medidas respecto a este estrecho y este paso marítimo, considerando que son sus capacidades energéticas las que están más en juego, creo que esto constituye una llamada de atención", enfatizó el jefe del Pentágono. En cuanto al bloqueo que EEUU mantiene en Irán, el secretario de Defensa indicó que la operación en el mar arábigo continuará "durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump".