La banda surgida de “Rebelde way”, creado por Cris Morena, y que marcó a una generación que se congrega cada noche en el Movistar Arena para corear los temas vestidos con camisas, corbatas y gorritos rojos, sigue haciendo historia.
El fenómeno Erreway sigue son sus shows en el Movistar tras su arrolladora gira internacional
El reencuentro con el público que los conoció hace dos décadas y hoy los ve “cuarentones, mayores, con rodillas gastadas”, en palabras de Felipe Colombo, llegó a Buenos Aires después de una gira internacional que agotó todas sus presentaciones y superó los 300 mil tickets vendidos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia,
Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno. Camila Bordonava, Benjamín Rojas y Felipe Colombo siguen repasando sus grandes himnos en un concierto que se extiende casi a las 3 horas cada noche. Hubo un show que incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y se preparan para llegar a la novena función en Buenos Aires, además de una gira que los llevará a Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán.
El recital arranca con “Girar” y los gritos desenfrenados del público confirman que el fanatico sigue intacto. Pasaron clásicos como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo”, combinados con lágrimas, gritos y abrazos tanto de la platea como de los protagonistas que reiteran siempre “la emoción del reencuentro con esos artistas que fueron y que son hoy”. Todo se alterna con imágenes en pantalla que muestra a los tres integrantes caminando por bellos paisajes de selva, lagos y montañas ofreciendo reflexiones sobre la vida, la amistad y la esperanza. También hay un clip con la voz de Cris Morena.
No faltaron “Te soñé”, “Vivo como vivo”, “Será de Dios”, “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora”. La puesta en escena resulta deslumbrante, coronados por una banda de músicos de calidad. Siguieron “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y “Sweet Baby”.
Desde que anunció su regreso, “Erreway” no dejó de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando salas en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y el esperado recorrido por Argentina que está sucediendo esta semana.
La gira por Argentina comienza el 7 de noviembre en Santa Fé en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano, Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.
