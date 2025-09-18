El fenómeno Erreway sigue son sus shows en el Movistar tras su arrolladora gira internacional







El reencuentro con el público que los conoció hace dos décadas y hoy los ve “cuarentones, mayores, con rodillas gastadas”, en palabras de Felipe Colombo, llegó a Buenos Aires después de una gira internacional que agotó todas sus presentaciones y superó los 300 mil tickets vendidos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia,

"Erreway" sigue con sus shows en el Movistar Arena, en uno de ellos contó con Lali como invitada.

La banda surgida de “Rebelde way”, creado por Cris Morena, y que marcó a una generación que se congrega cada noche en el Movistar Arena para corear los temas vestidos con camisas, corbatas y gorritos rojos, sigue haciendo historia.

Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno. Camila Bordonava, Benjamín Rojas y Felipe Colombo siguen repasando sus grandes himnos en un concierto que se extiende casi a las 3 horas cada noche. Hubo un show que incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y se preparan para llegar a la novena función en Buenos Aires, además de una gira que los llevará a Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

El recital arranca con “Girar” y los gritos desenfrenados del público confirman que el fanatico sigue intacto. Pasaron clásicos como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo”, combinados con lágrimas, gritos y abrazos tanto de la platea como de los protagonistas que reiteran siempre “la emoción del reencuentro con esos artistas que fueron y que son hoy”. Todo se alterna con imágenes en pantalla que muestra a los tres integrantes caminando por bellos paisajes de selva, lagos y montañas ofreciendo reflexiones sobre la vida, la amistad y la esperanza. También hay un clip con la voz de Cris Morena.

No faltaron “Te soñé”, “Vivo como vivo”, “Será de Dios”, “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora”. La puesta en escena resulta deslumbrante, coronados por una banda de músicos de calidad. Siguieron “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y “Sweet Baby”.

Desde que anunció su regreso, “Erreway” no dejó de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando salas en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y el esperado recorrido por Argentina que está sucediendo esta semana. La gira por Argentina comienza el 7 de noviembre en Santa Fé en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano, Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.

