Demócratas exigen la renuncia del titular de la FCC por presiones para suspender el show de Jimmy Kimmel

Líderes demócratas pidieron la salida de Brendan Carr, acusado de intimidar a Disney y ABC para censurar a Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre Charlie Kirk.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigieron este jueves la renuncia del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr. Lo acusan de presionar a Disney y a su cadena ABC para dejar de emitir Jimmy Kimmel Live luego de que el presentador hiciera comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

El líder demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, denunció que Carr "desonró el cargo que ocupa al intimidar a ABC, el empleador de Jimmy Kimmel, y obligar a la compañía a arrodillarse ante el Gobierno de Trump". Otros referentes del partido se sumaron al pedido, alertando por un ataque directo a la libertad de prensa.

En marzo, congresistas demócratas habían solicitado documentos de Carr como parte de una investigación sobre lo que calificaron como indagaciones “falsas” hacia medios como CBS, NBC y ABC, en lo que consideraron una maniobra de intimidación contra la prensa crítica.

Las amenazas a Disney y ABC Carr, sin responder aún a los pedidos de comentarios, advirtió el miércoles que Jimmy Kimmel Live debía dejar de emitirse en ABC. “Se trata de un asunto muy serio para Disney. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, declaró en una entrevista. Además, sugirió que la FCC podría abrir una investigación y sancionar a las emisoras con multas o pérdida de licencias.

Jimmy Kimmel.jpeg Nexstar Media Group dejó de emitir Jimmy Kimmel Live en sus 32 filiales de ABC. Tras sus dichos, Nexstar Media Group anunció que dejaría de emitir el programa en sus 32 filiales de ABC, citando los comentarios de Kimmel. Carr elogió esa decisión y agradeció a Nexstar por “hacer lo correcto”, en momentos en que la empresa busca la aprobación de la FCC para adquirir a su rival Tegna por u$s6.200 millones. El debate sobre el interés público y la Primera Enmienda La FCC recordó que, al evaluar licencias, debe determinar si su renovación responde al interés público. Sin embargo, tribunales estadounidenses establecieron que el ejercicio de derechos amparados por la Primera Enmienda no es causal suficiente para rechazar una licencia. “El interés público se sirve mejor permitiendo la libre expresión de opiniones”, sostuvo históricamente el organismo.