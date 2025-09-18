Disney+ renueva la serie "Daredevil: Born Again" para una tercera temporada antes del estreno de su segunda parte

Daredevil: Born Again regresará una vez más a Disney+. Meses antes del estreno de la segunda temporada, la serie ha renovado para una tercera.

La tercera temporada de la serie comenzará a rodarse en 2026, según Brad Winderbaum, director de Marvel TV. Esta renovación convierte a "Born Again" en la primera serie de acción real de Marvel de Disney+ en extenderse más allá de dos temporadas.

Krysten Ritter repetirá su papel de la superheroína convertida en detective privada Jessica Jones en el Universo Cinematográfico de Marvel al ser elegida para la segunda temporada de Daredevil: Born Again de Marvel Television.

Ritter interpretó a Jones en la serie homónima de Netflix a mediados de la década de 2010. La serie y la actriz generaron considerables elogios y premios en ese momento y se consideran un punto culminante durante la era Netflix de la televisión Marvel.

El anuncio del casting se hizo durante la parte de Marvel de la presentación preliminar de Disney a sus anunciantes hace cuatro meses.

La incorporación de Ritter, quien se unió a la estrella de Daredevil, Charlie Cox, en el escenario para la revelación, es un impulso para Born Again, que oficialmente incorpora personajes y actores de las series de Marvel de la era de Netflix (que no fueron hechas por Marvel Studios) al UCM.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again retomará la trama tras el final de la primera, en el que el capo Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) consolidó violentamente su poder, lo que llevó a Matt Murdock (Cox) a pasar a la clandestinidad y a buscar aliados para resistir a Fisk y su grupo de trabajo antijusticieros. Jones formará parte de ese grupo de aliados.