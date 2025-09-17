Suspendieron indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena estadounidense decidió retirar el programa nocturno luego de sus declaraciones sobre el presunto asesino del activista político.

La cadena ABC castigó a Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La cadena de televisión ABC anunció la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! , tras los comentarios realizados por el presentador sobre el presunto asesino de Charlie Kirk , Tyler Robinson .

El operador Nexstar Media , que controla varias estaciones afiliadas a ABC en Estados Unidos , informó que suspenderá la transmisión del programa en sus mercados a partir de este miércoles. La compañía manifestó su oposición a los comentarios de Kimmel y adelantó que reemplazará la programación con otros contenidos en sus señales locales.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel afirmó que la "pandilla MAGA" intentaba obtener beneficios políticos a raíz del asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un debate en la Universidad del Valle de Utah . Tres días después, las autoridades anunciaron la detención del presunto tirador.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) , Brendan Carr , expresó su rechazo a los comentarios de Kimmel y advirtió que podrían tomarse medidas regulatorias contra ABC por “incumplir con la obligación de operar en interés público”. Carr destacó la decisión de Nexstar como un ejemplo de cumplimiento de esa responsabilidad.

Paradójicamente, en redes sociales resurgió una antigua publicación de Kirk, donde expresaba que Kimmel "no es gracioso".

La suspensión de Jimmy Kimmel Live! refleja la creciente tensión en Estados Unidos entre los medios tradicionales y las autoridades frente a contenidos con carga política. En los últimos meses, la FCC y la Casa Blanca han criticado programas y periodistas por comentarios considerados polémicos, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las emisoras.

Crimen de Charlie Kirk: Filtran los mensajes que Tyler Robinson le envió a su pareja reconociendo el asesinato

La difusión de intercambios privados entre Tyler Robinson y su pareja en una red social dio un vuelco en la causa por el asesinato de Charlie Kirk. La confesión que circuló —según fuentes vinculadas con la investigación— habría sido enviada horas antes de que el sospechoso se presentara ante la policía e inmediatamente después de que cometiera el asesinato.

Los registros que llegaron a manos de investigadores describen no solo un reconocimiento del hecho, sino detalles logísticos sobre un arma, la existencia de una nota y el intento de ocultar rastros. Esa combinación de prueba digital y material es la que ahora está siendo analizada por fiscales y peritos forenses.

Aún persisten dudas: la secuencia exacta de decisiones de Tyler Robinson, el papel —si lo hubo— de terceros y la fiabilidad de cada mensaje son puntos que los tribunales deberán dirimir.

Crimen de Charlie Kirk: Este es el diálogo entre Tyler Robinson y su pareja

La captura del chat incluye un intercambio directo entre el sospechoso y la persona con la que convivía. Según consta en la transcripción:

Robinson escribió: “Deja lo que estás haciendo, mira debajo de mi teclado.”

El compañero de apartamento miró debajo del teclado y encontró una nota que decía: “ Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla ”.

La respuesta fue inmediata: “¿Qué????????????? ¿Estás bromeando, verdad?????”

Robinson contestó: “Estoy bien, mi amor. (...) No debería tardar mucho en poder volver a casa, pero todavía tengo que recoger mi rifle. Para ser honesto, esperaba mantener esto en secreto hasta morir de viejo. Lo siento por involucrarte.”

Su pareja insistió: “Tú no fuiste el que lo hizo, ¿verdad?????”

A lo que Robinson respondió: “Sí fui yo, lo siento.”

Su compañero indicó: Pensé que ya habían atrapado a la persona

Robinson respondió: No, detuvieron a un viejo loco, luego interrogaron a alguien con ropa parecida. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero casi toda esa parte de la ciudad quedó cerrada. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo rondando .

“¿Por qué lo hiciste?” , le preguntó su pareja aún incrédulo ante la confesión.

Robinson respondió: “Ya había tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si puedo recoger el rifle sin que me vean, no habré dejado evidencia. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que ya se hayan ido. No he visto nada de que lo han encontrado.”

Más adelante, Robinson menciona el arma: “Me preocupa lo que haría mi padre si no regreso con el rifle de mi abuelo… ni siquiera sé si tenía número de serie, pero no se podría rastrear hasta mí. Me preocupan las huellas, tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve la posibilidad ni el tiempo de llevármelo... Puede que tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. Cómo car**o le voy a explicar a mi padre que lo perdí. ... lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla...

Luego Robinson menciona que él mismo grabó las balas con mensejas de memes y le pide auq elimine el chat: “Borra esta conversación. Por favor no hables con los medios. No des entrevistas ni hagas comentarios.”