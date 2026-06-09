Netflix sigue apostando fuerte por las comedias románticas, un género que nunca pierde vigencia y que suele conquistar rápidamente a los suscriptores de la plataforma. Entre producciones originales y grandes estrenos internacionales, este tipo de historias continúa ocupando los primeros puestos entre los contenidos más vistos.
Entre las más vistas de Netflix: la comedia romántica de Jennifer Lopez de la que todos están hablando
Una historia que te va a enamorar de principio a fin. Conocé de qué se trata y por qué todo el mundo habla de ella.
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La combinación de romance, humor y estrellas de renombre suele ser una fórmula difícil de resistir para el público. Cuando además se suma una protagonista con el carisma y la trayectoria de Jennifer Lopez, el resultado es una de esas películas que rápidamente se convierten en tema de conversación en redes sociales y entre los usuarios del servicio de streaming.
Ese es precisamente el caso de Turbulencia en la oficina, una comedia romántica que reúne a Jennifer Lopez y Brett Goldstein en una historia divertida, moderna y cargada de situaciones inesperadas que ya se encuentra entre las producciones más comentadas de Netflix.
De qué trata Turbulencia en la oficina
La historia sigue a una exitosa ejecutiva que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo y que se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando una nueva persona aparece en su entorno laboral.
Lo que inicialmente parece una relación estrictamente profesional empieza a transformarse en algo mucho más complejo. Entre reuniones, proyectos y objetivos corporativos, ambos personajes descubren que mantener las emociones bajo control no será una tarea sencilla.
A medida que avanzan los acontecimientos, la película explora los desafíos de equilibrar la vida personal con las exigencias del mundo empresarial. Las diferencias de personalidad y las tensiones propias del ámbito laboral generan situaciones tan incómodas como divertidas.
Con mucho humor, momentos románticos y una dinámica repleta de química entre sus protagonistas, Turbulencia en la oficina ofrece una mirada entretenida sobre el amor cuando aparece en el lugar menos esperado y en el momento más inoportuno.
Netflix: tráiler de Turbulencia en la oficina
Netflix: elenco de Turbulencia en la oficina
- Jennifer Lopez (Jackie)
- Brett Goldstein (Zac)
- Edward James Olmos (Rolando)
- Betty Gilpin (Mia)
- Bradley Whitford (Supervisor de la compañía)