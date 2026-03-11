Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes + Seguir en









La actriz y cantante sigue los pasos de otros homenajeados anteriores, como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

Streisand será reconocida por su extensa trayectoria.

Barbra Streisand recibirá una Palma de Oro honorífica en la 79º Festival de Cine de Cannes en mayo. La artista musical y actriz ganadora del Oscar sigue los pasos de otros homenajeados anteriores, como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

Recibirá la palma honorífica durante la ceremonia de entrega de premios el 23 de mayo. Como ya anunció el festival la semana pasada, Peter Jackson también recibirá una palma honorífica este año en la noche inaugural del festival.

La reacción de Barbra Streisand a la Palma de Oro honorífica que recibirá en Cannes En un comunicado, Streisand ha expresado su gratitud por el homenaje: "Con orgullo y profunda humildad me siento honrada de unirme a quienes han recibido antes esta Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo siempre me ha inspirado".

La artista ha destacado además el rol del cine: "En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia. El cine trasciende fronteras y políticas, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo".

La carrera de Streisand es una de las más destacadas del entretenimiento internacional. En la gran pantalla ha hecho 19 papeles y ha dirigido tres películas, ha ganado dos premios Oscar y es la primera mujer en ganar en Mejor Canción Original en 1977, además de 11 Globos de Oro y de ser la primera mujer en ganar a Mejor Director en 1984.

En lo que respecta a la música tiene 37 álbumes de estudio, 13 bandas sonoras, 10 premios Grammy, además de ser la única artista en alcanzar el número uno en ventas de álbumes durante seis décadas consecutivas y ser la artista femenina con más álbumes número uno de todos los tiempos hasta 2023. La 78ª edición del festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026.