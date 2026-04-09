Netflix mantiene su trono como el rey de las plataformas de streaming, ya que desde hace tiempo cuenta con una enorme cantidad de suscriptores en comparación con sus competidores. Pero, para seguir en la cima, es normal que sume a su catálogo películas novedosas que atrapen a la audiencia.
Basada en hechos reales: la película argentina de Netflix que expone una verdad que nadie se atreve a contar
La plataforma de streaming cuenta con una cinta nacional, que cuenta una cruda historia inspirada en un hecho real.
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La N Roja incluye entre sus opciones varios filmes, pero uno de ellos ha conseguido destacarse. Esta producción argentina cuenta con el papel protagónico de Natalia Oreiro, quien encarna a una mujer que vive un duro hecho y para darle aún más emoción a la cinta, está basado en hechos reales.
De qué trata La mujer de la fila
“La mujer de la fila” cuenta la historia de Andrea, una mujer de clase media cuyo hijo es detenido y enviado a prisión. Sin experiencia previa en el ámbito carcelario, debe empezar a entender cómo funciona el proceso legal, gestionar trámites y buscar información para poder acompañarlo durante su detención.
Con el paso del tiempo, comienza a asistir a la cárcel de manera regular para visitarlo, lo que implica adaptarse a una rutina estricta: hacer largas filas desde la madrugada, cumplir con controles de ingreso y respetar horarios establecidos para poder verlo. En ese contexto, también empieza a relacionarse con otras mujeres que están en la misma situación, madres, parejas o familiares de personas privadas de la libertad.
Mientras intenta sostener su vida cotidiana fuera de la cárcel, la protagonista se enfrenta a las dificultades prácticas que surgen del encierro de su hijo, desde la comunicación limitada hasta la necesidad de llevarle elementos básicos en cada visita. La historia sigue ese proceso de adaptación y el vínculo entre ambos a lo largo del tiempo, tomando como base el caso real de Andrea Casamento.
Netflix: tráiler de La mujer de la fila
Netflix: elenco de La mujer de la fila
- Natalia Oreiro
- Amparo Noguera
- Alberto Ammann
- Federico Heinrich
- Marcela Acuña
- Lide Uranga
- Mora Recalde
- Iride Mockert
- Natalia Santiago
- Jade Ramírez
- Verónika Silva
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