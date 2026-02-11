Paro de pilotos por la reforma laboral: cuándo empieza la medida de fuerza que impactará en los vuelos + Seguir en









Será entre las 15 y las 18 de este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral.

La medida afectará a los vuelos programados en Aeroparque y en Ezeiza en ese lapso horario y luego, tendrá consecuencias en los servicios posteriores a raíz del denominado “efecto dominó”.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se sumó al paro de este miércoles en rechazo a la reforma laboral. Se llevará acabo en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza entre las 15 y 18. Además, confirmaron su adhesión al plan de lucha como parte de la convocatoria de la Confederación Argentina de Transporte (CATT).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida afectará a los vuelos programados en Aeroparque y en Ezeiza en ese lapso horario y luego, tendrá consecuencias en los servicios posteriores a raíz del denominado “efecto dominó”, ya que los vuelos que no pudieron partir en el horario establecido, repercutirán en los horarios de las siguientes partidas.

La decisión de concretar la medida de fuerza responde al rechazo total al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias que, según el gremio, vulnera derechos fundamentales del sector. “En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h”, comenzó expresando el comunicado difundido por la red social X.

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”, agregó. Por otro lado, destacaron que, “esta medida se instruye en respuesta a la convocatoria, emitida por la CATT, a la cual estamos adheridos.

Cronograma de actividades gremiales para el paro de este miércoles A continuación, los horarios y puntos de encuentro para anticipar el impacto en la jornada de este miércoles.

14:00 h - Movilización al Congreso : Intersección de Av. Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña, CABA.

: Intersección de Av. Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña, CABA. Participantes : Pilotos, oficiales y representantes de diversos sindicatos aeronáuticos y del transporte. De 15:00 a 18:00.

: Pilotos, oficiales y representantes de diversos sindicatos aeronáuticos y del transporte. De 15:00 a 18:00. Cese de Actividades : se llevará a cabo una paralización total de tareas durante tres horas en las terminales aéreas de Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los vuelos programados para salir o arribar entre las 15:00 y las 18:00 h sufrirán alteraciones operativas.

: se llevará a cabo una paralización total de tareas durante tres horas en las terminales aéreas de Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los vuelos programados para salir o arribar entre las 15:00 y las 18:00 h sufrirán alteraciones operativas. Afectación de Terminales: Las complicaciones se concentrarán en los dos núcleos aeroportuarios más importantes de la región metropolitana. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que no se adhiere al paro, lo que garantiza la continuidad de los servicios de control de tráfico aéreo, a pesar de las interrupciones en el mando de las aeronaves. Las compañías aéreas recomiendan a sus pasajeros, contactar con la compañía antes de dirigirse a la terminal para verificar el estado de su vuelo.