La impresionante serie de Netflix creada por Arturo Pérez-Reverte que tenés que ver + Agregar ámbito en









Drama, crimen y acción se combinan en una producción que conquistó al público y se mantiene entre las favoritas del catálogo.

Sebastián Rulli protagoniza esta serie que mezcla acción, drama criminal y conflictos familiares en una historia llena de giros. Gentileza - Atom.al

Netflix reúne en su catálogo una gran variedad de series de suspenso y acción, pero algunas logran destacarse por su historia, el desarrollo de sus personajes y una producción de alto nivel. Esta ficción es una de ellas y se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una maratón llena de intriga.

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Con una trama que mezcla el mundo del crimen organizado, las artes marciales y los conflictos familiares, la producción mantiene el interés capítulo tras capítulo. Además, cuenta con la participación del reconocido escritor español Arturo Pérez-Reverte, un detalle que despertó el interés de muchos espectadores.

Depositphotos ¿De qué trata "El dragón: El regreso de un guerrero"? La historia sigue a Miguel Garza, un joven mexicano que, tras la muerte de sus padres, es enviado a Japón, donde crece bajo la tutela de una familia adoptiva. Allí recibe una formación académica y aprende disciplinas vinculadas con las artes marciales y la filosofía oriental.

Años más tarde, Miguel debe regresar a México para hacerse cargo del negocio familiar. Sin embargo, descubre que detrás de la fortuna heredada se esconde una poderosa organización criminal, por lo que deberá decidir entre mantener la vida que construyó en Japón o asumir el liderazgo de un imperio marcado por la violencia y los secretos.

La participación de Arturo Pérez-Reverte: del papel a la pantalla chica La serie está basada en una idea original del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien participó en el desarrollo del proyecto aportando su experiencia en historias de acción, aventura y personajes complejos. Su intervención ayudó a construir un relato con un fuerte componente dramático y un ritmo narrativo sostenido.

Aunque la producción toma su propio camino y desarrolla una historia original para televisión, la impronta del autor se refleja en los conflictos morales del protagonista y en la construcción de un universo donde el poder, la lealtad y la traición tienen un papel central. Elenco de "El Dragón: El regreso de un guerrero" El protagonista de la serie es Sebastián Rulli, quien interpreta a Miguel Garza. Su actuación está acompañada por un elenco integrado por Renata Notni, Roberto Mateos, Irina Baeva, Cassandra Sánchez Navarro y Manuel Balbi, entre otros actores. Gracias a sus interpretaciones y a la combinación de drama, romance, acción y crimen, el reparto consigue dar profundidad a una historia que mantiene la tensión durante toda la serie y que fue muy bien recibida por el público latinoamericano. Tráiler de "El Dragón: El regreso de un guerrero"

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