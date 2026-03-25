El especial de "Punisher" protagonizado por Jon Bernthal confirmó su fecha de estreno en Disney+ + Seguir en









Bernthal interpretó originalmente a Frank Castle en la segunda temporada de la serie "Daredevil" de Netflix en 2016 y regresó para "Daredevil: Born Again".

Bernthal vuelve como Frank Castle.

Tras su regreso en la primera temporada de Daredevil: Born Again, Jon Bernthal vuelve para su especial de Marvel, Punisher: One Last Kill, cuyo estreno está previsto para el 12 de mayo, una semana después del final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que se emitirá el 5 de mayo.

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La segunda temporada de “Born Again”, que consta de ocho episodios, se estrena el martes, con episodios semanales a excepción de los episodios 2 y 3, que se estrenan el 31 de marzo.

Bernthal interpretó originalmente a Frank Castle en la segunda temporada de la serie Daredevil de Netflix en 2016. Se enfrentó al justiciero ciego interpretado por Charlie Cox y, posteriormente, formó equipo con él. Castle, un veterano militar impulsado por la venganza tras la masacre de su familia, demostró ser lo suficientemente popular como para protagonizar su propia serie derivada, The Punisher, que se emitió durante dos temporadas, desde 2017 hasta 2019.

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Pero eso no es todo para el personaje de Bernthal: también aparecerá en Spider-Man: Brand New Day junto a Tom Holland. Otros personajes del UCM, como Hulk (Mark Ruffalo) y Escorpión (Michael Mando), de Spider-Man: Homecoming, también reaparecerán en la película.

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