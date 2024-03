Beetlejuice presenta su regreso con Jenna Ortega, Winona Ryder y Michael Keaton.

Keaton regresa a su papel icónico junto a Winona Ryder (Stranger Things, Little Women) como Lydia Deetz y Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Corpse Bride) como Delia Deetz. Al reparto se suma Jenna Ortega (Wednesday, Scream VI) como la hija de Lydia, Astrid, Justin Theroux (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) en su debut cinematográfico, y Willem Dafoe (Poor Things, At Eternity’s Gate).