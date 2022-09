Jennifer Lopez dio detalles de su boda con Ben Affleck: "Fue en el momento perfecto"

López compartió que el día de la boda fue afortunadamente soleado con un cielo “azul claro”: “Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde estaban sentados nuestros familiares y amigos más cercanos y, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida. Ahhhhh... en realidad estaba sucediendo..."

López luego reflexionó sobre cómo ella y Affleck tuvieron una conversación "hace más de veinte años" sobre cómo "True Companion" de Marc Cohn sería "la canción de amor de boda perfecta". Para sorpresa de Affleck, López dijo que "le pidió a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al asistir". Ella agregó: “Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia”.

“Más tarde, Ben me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que los dos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorable y perfectamente juntos”, continuó. “Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo mucho sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde lo único que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor."

“Hace años, no teníamos idea de que el camino por delante significaría navegar por tantos laberintos y traer tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas”, concluyó. “No podríamos haber estado más felices. Les deseo a todos el mismo tipo de felicidad... el tipo de felicidad ganada con tanto esfuerzo que es aún más dulce por el viaje que vino antes".

En julio, López y Affleck anunciaron que volaron a Las Vegas para casarse. “Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. ”, dijo en ese momento. “Pero al final, fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) en muy, muy largo tiempo”.