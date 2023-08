Billy Porter tuvo que vender su casa por la huelga en Hollywood

Los comentarios del actor, cantante y estrella de teatro, mejor conocido por su interpretación de Pray Tell en la serie dramática Pose , ofrecen una visión de las luchas que enfrentan no solo los actores que trabajan, sino también algunas estrellas conocidas.

“Tengo que vender mi casa… Porque estamos en huelga. Y no sé cuándo vamos a volver [a trabajar]”, dijo Porter. “La vida de un artista, hasta que ganes dinero, que aún no he ganado, sigue siendo cheque a cheque. Se suponía que iba a estar en una nueva película y en un nuevo programa de televisión a partir de septiembre. Nada de eso está sucediendo”.

Porter hizo referencia a un artículo de la publicación estadounidense de entretenimiento Deadline, en el que se cita a un ejecutivo de estudio anónimo diciendo sobre la huelga de escritores: "El final del juego es permitir que las cosas se prolonguen hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y sus casas".

La estrella comentó: "Entonces, para la persona que dijo: 'Los vamos a matar de hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos', ya me has matado de hambre".