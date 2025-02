Black Sabbath anunció el último show en vivo de su historia, contarán con el apoyo de Metallica, Slayer y más

Además de los pioneros del metal que aparecerán con el line up clásico, el evento también contará con numerosas actuaciones de otros íconos de la escena. Esto incluye sets de leyendas del thrash metal como Metallica, Slayer y Anthrax, así como de otros pesos pesados del metal como Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm y los recientes ganadores del Grammy Gojira.

El solista y ex guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, también estará presente en el evento y será el director musical. En una nueva declaración, describió el próximo concierto como "el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos".

Otros que aparecerán en el evento que durará todo el día incluyen al líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, David Draiman de Disturbed, Duff McKagan de Guns N' Roses, Frank Bello de Anthrax, Fred Durst de Limp Bizkit, Sammy Hagar, Papa V Perpetua de Ghost, Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde, Jonathan Davis de Korn, Scott Ian de Anthrax y Slash.

Lzzy Hale de Halestorm también estará presente, al igual que Sleep Token ii (Sleep Token), KK Downing, Jake E Lee, Mike Bordin de Faith No More y Rudy Sarzo.

Embed - Black Sabbath on Instagram: "The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park. The all-star event will celebrate the true creators of heavy metal and will see @OzzyOsbourne play his own short set before joining with Black Sabbath for his final bow. “It’s my time to go Back to the Beginning….time for me to give back to the place where I was born,” Ozzy Osbourne said. “How blessed am I to do it with the help of people whom I love. Birmingham is the true home of metal. Birmingham Forever.” Formed in Birmingham in 1968 and going on to become one of most successful metal bands of all time, Black Sabbath have sold over 75 million albums worldwide across their legendary career. Setting the blueprint for the many routes heavy metal took, Black Sabbath’s influence and importance is as vital today as it was in the early 1970s. Music Director @TomMorello said: “This will be the greatest heavy metal show ever.” BACK TO THE BEGINNING will feature sets from @Metallica, @SlayerBandOfficial, PanteraOfficial, @GojiraOfficial, @HalestormRocks, @AliceInChains, @LambOfGod, @Anthrax and @MastodonRocks The all-day event will also feature a supergroup of musicians. Artists announced so far include @BillyCorgan (The Smashing Pumpkins), @DavidMDraiman (Disturbed), @DuffMcKagan & @Slash (Guns ‘n Roses), @theFrankBello (Anthrax), FredDurst (Limp Bizkit), Jake E Lee, @officialJonathanDavis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, @SammyHagar, @ScottIanthrax (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), @TomMorello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen and @ZakkWyldeBLS. More names will be announced shortly. Tickets go on sale at 10am GMT on Friday 14th February 2025 at LiveNation.co.uk. All profits will go to the following charities: @CureParkinsons, Birmingham Childrens Hospital and Acorn Childrens Hospice, a Children’s Hospice supported by Aston Villa."